© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ledian Memushaj, autore del gol dell'1-1 in Pescara-Virtus Entella, ha parlato ai microfoni di DAZN: "C'è tanto rammarico perché volevamo vincere, potevamo fare qualcosa di più. L'Entella è una squadra organizzata e fastidiosa da affrontare in questo momento, comunque quando non riesci a vincere, l'importante è non perdere. E' tanti anni che l'affronto, abbiamo fatto tutti un bel percorso ed è sempre un piacere ritrovarla. Secondo me siamo a buon punto, mancano le ultime cose, come cercare di essere più lucidi negli ultimi metri. Cittadella? Sappiamo cosa ci aspetta, dobbiamo prepararci al meglio".