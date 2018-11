Pescara, Monachello: "Grazie Ascoli, ma se segno esulto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine di PescaraSport24 arrivano alcune dichiarazioni di Gaetano Monachello, attaccante del Delfino, in vista del derby contro l'Ascoli sua ex squadra: "Ad Ascoli sono stato bene, mi hanno fatto riprendere dopo i problemi di Palermo e ho dei ricordi bellissimi, ma io lotto sempre per la maglia che indosso. Se dovessi segnare esulterei perché i miei tifosi adesso sono quelli del Pescara, questa è la maglia per cui sto lottando, non voglio mancare di rispetto a nessuno ma il nostro lavoro è questo".