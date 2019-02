© foto di Antonio Vitiello

Intervistato dal Corriere dello Sport l'attaccante del Pescara Gaetano Monachello ha parlato del ritorno al gol, contro il Crotone, e delle voci che lo hanno visto protagonista a gennaio: "Sono contento per il gol e soprattutto per la vittoria. Il cambio di modulo mi ha agevolato, dandomi l’opportunità di giocare con maggiore continuità. - continua Monachello - A gennaio si sono dette e lette tante cose, ma in realtà non ho mai pensato di andarmene da qui anzi ho sempre voluto restare e dimostrare il mio valore".