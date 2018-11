© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Monachello (24), attaccante del Pescara, ha parlato a Il Messaggero in vista della partita contro l'Ascoli. "Il gol in casa? Finora non ci avevo neanche fatto caso a questa mancanza. Non è importante per me segnare all'Adriatico o in trasferta. L'importante è sempre raccogliere punti, anche se segnare nel nostro stadio sarebbe il massimo perché ci saranno tantissimi tifosi, che ci sono sempre vicini, e mi piacerebbe dedicarlo a loro. Ma non mi faccio prendere dall'ansia né faccio di questo obiettivo un assillo, quello che conta è cercare di vincere la partita", le sue parole.