Pescara, Monachello: "Vittoria strepitosa. Serie A? Voliamo bassi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Gaetano Monachello, attaccante del Pescara, ai microfoni di Dazn dopo la doppietta al Picco contro lo Spezia. "Sono molto soddisfatto ed emozionato, ho recuperato all'ultimo per questa partita. Rimaniamo umili dopo questa vittoria strepitosa, sono orgoglioso per le reti che ho messo a segno. E' presto per parlare di Serie A, voliamo bassi e a fine anno tireremo le somme".