Pescara-Monza 3-2, le pagelle: Bettella spietato, 15 minuti implacabili per Ceter

Pescara-Monza 3-2

Marcatori: 22' Galano, 26' Bettella, 63' Ceter, 84' Bettella, 90' Bocchetti

PESCARA

Fiorillo 7 - Un paio di miracoli per non perdere mai la reputazione di portiere salva-risultato. Istinto e reattività per controllare le iniziative del Monza.

Balzano 6,5 - Un salvataggio nel finale che vale quanto un gol, sulla ribattuta al volo di Carlos Augusto. Dà sicurezza in difesa anche al cospetto di attaccanti pericolosi come quelli del Monza. Dal 37' s.t.: Guth n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Bocchetti 7 - Non si intende con Bellanova e lascia colpevolmente libero Bettella che segna il pareggio, ma si riscatta con la zampata felina che proprio sul filo del 90' regala la vittoria al Pescara.

Scognamiglio 6 - La doppietta di Bettella palesa qualche problema nelle marcature sui calci piazzati. Sul 2-2 è sua la responsabilità della marcatura dell'ex compagno. Nel complesso, comunque, non demerita.

Bellanova 6,5 - Nella prima parte di gara è il migliore in campo insieme a Galano, potendo sfruttare un passo diverso rispetto ai marcatori. Non riesce a mantenere la stessa intensità fino al fischio finale ma dà comunque il suo contributo.

Memushaj 6 - Prestazione di sostanza, quando ne ha occasione cerca di contribuire alla manovra offensiva con qualche suggerimento interessante. Dal 22' s.t.: Crecco 5,5 - Poco in evidenza, ma nel finale gli schemi saltano e conta soprattutto la tenuta mentale.

Valdifiori 6,5 - Prezioso per le giocate offensive del Pescara, trova sempre la soluzione giusta per servire al meglio i compagni. Spende molto ed esce con i crampi. Dal 23' s.t.: Fernandes 6 - Muscoli e concretezza per un intenso finale di gara.

Omeonga 7 - Così come Bellanova, è uno degli elementi fondamentali nel primo tempo e oltre. Particolarmente efficace nei suggerimenti per i compagni, entra nel merito del gol di Galano e mette spesso Ceter in condizione di far male al Monza.

Jaroszyński 6 - Si trova spesso a fronteggiare Frattesi, con esiti alterni. Prestazione generosa e di sacrificio fino all'intenso finale.

Galano 7 - Gli basta mezz'ora per lasciare la sua firma sulla partita. E' tra i più pericolosi nell'undici di Breda e trafigge Di Gregorio con uno spietato sinistro al volo. Si vede costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Dal 33' p.t.: Maistro 6 - Meno in evidenza rispetto al compagno, riesce comunque a dare il suo contributo.

Ceter 7 - Sfrutta il fisico e la velocità per cercare di mettere in difficoltà la difesa ospite. Ad inizio secondo tempo ha 15 minuti di furia praticamente inarrestabile ma difetta nelle conclusioni a rete, rimedia guadagnando e trasformando il rigore. Generoso. Dal 37' s.t.: Capone n.g. - Partecipa al pazzo finale di gara.

MONZA

Di Gregorio 5,5 - Il rigore di Ceter è decisamente parabile, ma il portiere del Monza si tuffa dal lato opposto e non può nulla. Impossibile, invece, intervenire sulla staffilata di Galano, ma il gol scaturisce da una situazione causata da una sua uscita molto avventata.

Sampirisi 5,5 - Non troppo pungente nella spinta offensiva, si trova a fronteggiare un Bellanova piuttosto ispirato specialmente nel primo tempo.

Scaglia 5 - Commette un errore che costa doppiamente caro, con rigore e seconda ammonizione che lascia la squadra in 10. Grossa ingenuità.

Bettella 7 - Spietato in veste di ex della partita: due gol di testa sugli sviluppi di altrettanti calci da fermo, non si lascia condizionare dalle emozioni illudendo il Monza di poter portare a casa punti.

Donati 6 - Tiene la posizione con diligenza e lotta senza esclusione di colpi, ma nella prima parte della ripresa soffre molto le accelerate di Ceter. Dal 29' s.t.: Carlos Augusto 6 - Nei pochi minuti che ha a disposizione sfiora il gol ma si vede murare la conclusione da Balzano.

Armellino 6,5 - Positivo il suo apporto in particolare nello sviluppo delle azioni offensive. Soltanto nel finale accusa un po' di stanchezza.

Barberis 6 - Prezioso nei calci piazzati, è suo il cross teso che frutta il primo gol di Bettella.

Colpani 6 - Gioca con disinvoltura e non teme i duelli anche fisici con gli avversari, ma alla lunga rimedia un'ammonizione e Brocchi lo sostituisce per non rischiare il doppio giallo. Dall'11' s.t.: Barillà 5,5 - Si impegna per dare il proprio contributo con verticalizzazioni e suggerimenti per i compagni, ma l'episodio decisivo nella sua prestazione è la respinta corta che favorisce l'intervento di Bocchetti.

Frattesi 6 - Ha qualche responsabilità sulla mancata marcatura di Galano in occasione dell'1-0 del Pescara. In termini offensivi cerca di dare profondità alla manovra del Monza ma la sua migliore conclusione a rete viene respinta da un ottimo Fiorillo.

Boateng 7 - Fa tanto lavoro di sacrificio per la squadra, svaria su tutto il fronte d'attacco e confeziona un assist spettacolare per Bettella. Lampi di classe.

Machin 5,5 - Di fronte alla sua ex squadra tenta di mettere in mostra i suoi colpi ad effetto ma viene efficacemente controllato dalla difesa del Pescara. Dall'11' s.t.: Mota 6,5 - Entra benissimo ma ha molta sfortuna, particolarmente in occasione della parata miracolosa di Fiorillo sulla sua conclusione in rovesciata.