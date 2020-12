Pescara-Monza, le formazioni ufficiali: Brocchi opta per il 4-4-2. Machin in attacco dal 1'

Al via alle 16:00 la sesta gara della 13^ giornata del campionato di B, che vedrà fronteggiarsi Pescara e Monza.

Per la formazione di casa, mister Breda ha un ballottaggio a centrocampo, risolto con Omeonga titolare e preferito a Maistro, mente sul versante brianzolo Brocchi non conferma il 4-3-3 delle ultime uscite ma opta per 4-4-2 con Machin che prende il posto in attacco a fianco di Boateng: rifiata Mota Carvalho, non al top della condizione.

Le formazioni ufficiali:

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Omeonga, Jaroszynski; Galano; Ceter

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Donati, Bettella, Scaglia; Colpani, Barberis, Frattesi, Armellino; Boateng, Machin.