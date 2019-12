Pescara, Muratore e Micovschi per rinforzare il centrocampo

Il Pescara continua a guardarsi attorno alla ricerca di un centrocampista che possa ricoprire più ruoli e per questo ha messo nel mirino due calciatori che militano in Serie C. Si tratta di Simone Muratore, classe ‘98, della Juventus U23 – e fresco di esordio in Champions League con la squadra maggiore – e di Claudiu Micovschi, classe ‘99 in forza all’Avellino, ma di proprietà del Genoa. I due andrebbero a prendere il posto di Ingelsson, destinato a tornare a Udine, e Bruno, che non rientra nei piani del tecnico Zauri. Un altro nome è quello di Federico Viero, classe ‘99 del Teramo, che però dovrebbe arrivare il prossimo giugno. Lo riferisce Pescarasport24.it.