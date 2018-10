Pescara nel cuore. Maniero segna, ma non esulta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Era il minimo non esultare contro la squadra che ho nel cuore”. Parole e musica di Riccardo Maniero, centravanti del Cosenza, nell'intervallo della sfida contro il Pescara chiusa avanti per 1-0 dai calabresi grazie proprio a un gol del numero 19. un calciatore che a Pescara ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni in carriera (94 presenze e 32 gol in Serie B in quattro anni di cui ben 25 in 51 presenze nell'ultimo anno e mezzo prima di trasferirsi al Catania). A Pescara ha inoltre conquistato quella che al momento è l'unica promozione in carriera – anno 2011-12 con Zeman in panchina e il tridente Sansovini-Immobile-Insigne - senza però poi mai esordire in Serie A visto il prestito l'anno successivo alla Ternana in Serie B prima del rientro alla casa base abruzzese.

Dopo di allora solo nella prima stagione al Bari Maniero è riuscito a replicare le due ultime annate in biancoazzurro con la speranza di potersi ora riscattare a Cosenza dove l'avvio è stato quello giusto con tre reti in nove presenze che fanno ben sperare il centravanti e con lui i tifosi del club calabrese neopromosso in B.