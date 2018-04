Pescara, nella notte esplose due bombe carta nei pressi del ritiro del Bari

© foto di Federico Gaetano

Picchi di tensione a Pescara a poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Bari: stando a quanto riferisce Sky, stamane un gruppetto di tifosi abruzzesi ha avvicinato la sede del ritiro del Bari rivolgendo allo staff pugliese numerosi insulti, in particolare verso Giovanni Loseto, ex calciatore del Pescara e oggi collaboratore tecnico di Fabio Grosso. Nella notte inoltre è stata segnalata l'esplosione di due bombe carta nei pressi dell'hotel che ospitava il Bari: nessun danno ma un risveglio per i galletti.