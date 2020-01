© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante Dany Mota Carvalho non lascerà la Juventus U23 in questa finestra di mercato. Il classe ‘98 era stato chiesto dal Pescara per rinforzare il proprio reparto, ma sarà trattenuto a Torino dal club bianconero che ha deciso di non privarsene come riporta Tuttosport. Il lussemburghese è il miglior marcatore della squadra bianconera con sette reti in 20 presenze in Serie C.