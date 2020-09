Pescara, non solo Valdifiori: pronti altri cinque colpi di mercato per Oddo

Il Pescara dopo aver praticamente chiuso con Mirko Valdifiori, che oggi firmerà un biennale, si prepara a chiudere altri cinque acquisti per dare a Oddo una rosa che possa riscattare l’ultima stagione e puntare almeno ai play off. Dal Genoa arriverà il centrocampista Stephane Omeonga, classe ‘96, che firmerà un triennale, mentre dalla Roma arriverà in prestito Alessio Riccardi, classe 2001. In avanti c’è il colombiano Damir Ceter, classe ‘97 lo scorso anno al ChievoVerona, che arriverà a titolo temporaneo dal Cagliari nell’affare che porterà Zappa in Sardegna. Infine, riporta sempre La Gazzetta dello Sport fra i pali Fulignati, rientrato all’Ascoli dal Perugia, sarà il vice Fiorillo, mentre per la difesa torna in Abruzzo Francesco Zampano dal Frosinone (prestito con diritto di riscatto).