Proseguono le ricerche per un attaccante in casa Pescara. Il nome che piace di più in assoluto, informa forzapescara.com, è quello di Luca Vido, già in passato seguito dal Delfino, di proprietà dell'Atalanta e in prestito al Crotone dove non sta trovando le stesse fortune degli scorsi anni.

Un altro giocatore da sempre nel mirino del Pescara, e del d.s. Repetto in particolare, è Gabriele Moncini, attaccante della SPAL che, dopo l'ottima stagione a Cittadella l'anno scorso, non sta trovando spazio in Serie A. Quest'ultimo, però, è corteggiato anche da Benevento ed Empoli.