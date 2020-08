Pescara, nuove voci sul passaggio di proprietà: colloqui con due cordate interessate

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Pescara, che nelle prossime ore potrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore, potrebbe cambiare proprietà. Il Presidente Daniele Sebastiani e il ds Antonio Bocchetti infatti hanno avuto diversi contatti a Milano e Roma per il passaggio delle quote di maggioranza degli abruzzesi. In Lombardia c’è stato un colloquio con Pietro Fusco, dirigente sportivo con buona esperienza nel nostro calcio e che rappresenterebbe un gruppo imprenditoriale interessato ad una eventuale trattativa per l’ingresso nel sodalizio abruzzese. Mentre a Roma c’è stata una riunione con un’altra cordata di imprenditori, ma in entrambi i casi al momento non sono circolati nomi. Nei giorni scorsi inoltre era stato fatto il nome di Stefano Pessina che però ha smentito categoricamente ogni interesse.

Con la prima cordata il tecnico prescelto potrebbe essere Fabio Pecchia che è così in lotta con Massimo Oddo, sarebbe un ritorno, che attende solo una telefonata dopo aver trovato l’accordo nei giorni scorsi. In città poi continuano a circolare rumors su un ritorno di Zdenek Zeman, anche se la pista non sembra essere troppo calda.