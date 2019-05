Pescara, occhi su Fiordaliso del Torino. Ma c'è anche un club estero

© foto di Uff. Stampa Teramo

Dopo un’ottima annata con la maglia del Teramo Alessandro Fiordaliso in estate tornerà al Torino, club proprietario del suo cartellino, che con tutta probabilità lo girerà ancora in prestito anche se questa volta in Serie B o all’estero. Secondo Tuttosport sul calciatore classe ‘99 ci sarebbe il Pescara oltre che un club estero di massima divisione che lo ha osservato in più di un’occasione nel corso di questa stagione.