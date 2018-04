Pescara, occhi su Pinzauti del Pontedera. Ma la concorrenza è nutrita

Il Pescara continua a guardare in Serie C per rinforzarsi nella prossima stagione e per questo ha monitorato con attenzione le prestazioni del classe '94 Lorenzo Pinzauti, duttile attaccante in forza al Pontedera. Sul calciatore, autore di sette reti in 28 presenze, c'è però una forte concorrenza con Parma, Ternana, Carpi e Pro Vercelli che seguono questo attaccante legato ai toscani fino al 2019 con opzione per un ulteriore anno. Lo rivela Pescarasport24.it.