Pescara, Oddo: “Buona partita, meglio nella ripresa”

vedi letture

Le dichiarazioni di Massimo Oddo dopo Pescara-Chievo 0-0.

Il tecnico del Pescara Massimo Oddo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni – riportate da rete8.it – dopo il pareggio per 0-0 contro il Chievo: “Oggi è stata una buona gara, abbiamo sempre provato a giocare. Nel primo tempo qualcosa non ha funzionato nella fase di non possesso, ma nella ripresa ci siamo sistemati. Per me Drudi è fondamentale: non credo che la società lo cederà a cuor leggero. Galano ha fatto poco per quelle che sono le sue qualità, ma ci può stare. Ceter è stato tra i migliori, Bellanova ha una grande gamba e un ottimo potenziale”.