Pescara, Oddo: "Classifica non bella. Col Pordenone serve solo vincere". I convocati

"Ghut non ci sarà, e sarà assente anche Ceter: clinicamente sta bene, ma non è al 100%, ha fatto solo due allenamentini senza però spingere. Asencio? Non ci sarà (ha rimediato una lesione muscolare di secondo grado, ndr), ma non serve piangersi addosso, pensiamo a far rendere al meglio in campo quelli che abbiamo. Serve solo fare un gioco un po' diverso": esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico del Pescara Massimo Oddo.

Che, alla vigilia del match contro il Pordenone, ha poi proseguito: "Gli infortuni non è che li spieghi, gli unici sui cui possiamo riflettere sono quelli muscolari, ma hanno colpito giocatori che anche negli anni passati ne hanno sofferto: forse l'unico che non ne ha mai patito è Omeonga, comunque ristabilito. A ogno modo penso ad altro. Abbiamo 4 punti e non siamo messi bene in classifica, ci serve solo la vittoria: non importa come cercarla, basta ottenere il massimo che sono i tre punti. Fare quello che abbiamo fatto a Ferrara in chiave difensiva, mostrando compattezza, va bene, poi però c'è da migliorare nel proporsi dopo i recuperi palla, serve la forza di cercare qualche soluzione in più: stiamo però bene, alla fine contro la SPAL abbiamo solo pagato la poca brillantezza nel reparto offensivo. Credo comunque che si abbiano i mezzi per mettere in difficoltà il Pordenone, dobbiamo solo sbloccarci un po' mentalmente, e questo avviene attraverso i risultati. Modulo? Abbiamo scelto la nostra linea, la squadra sa stare in campo al netto di qualche limite, ma siamo più quadrati, quindi portiamo avanti un certo percorso. Valdifiori? So che ha giocato sempre in una certa posizione, ma prima viene il Pescara, poi i singoli: per uno non cambio. Tanto lui è forte, appena si sarà ristabilito non avrà problemi: per noi è importante, e tornerà utile".

In merito alle dichiarazioni del Dg Giorgio Repetto, che pretende una svegliata dalla squadra per evitare la Serie C: "Sono momenti delicati in cui un gruppo deve emergere con l'aiuto della società del mister ma anche con la propria consapevolezza. Le parole del direttore sono giuste e vere, dobbiamo rendersi conto della situazione e dare ancora più il massimo, mettere quel qualcosa in più ogni volta, a cominciare da me. Se sono a rischio? Cerco di non farmi condizionare da nulla, penso alla squadra e a cercare di vincere le gare. Poi è chiaro che siamo tutti in bilico, se la società pensa che con un altro mister possa far meglio è giusto faccia le sue valutazioni, ma io credo che, non appena saranno recuperati i giocatori, non avremmo problemi a salvarci".

Conclude poi: "Mi aspetto il solito Pordenone, le solite squadre di Tesser: ben organizzate, un po' sornione, poco votate all'aggressività offensiva ma eccellenti nelle ripartenze con le quali mettono in difficoltà gli avversari. Hanno giocatori pericolosi".

Di seguito la lista dei convocati di Massimo Oddo dalla quale mancano sia Asencio che Ceter in attacco:

Portieri: Fiorillo, Alastra, Radaelli

Difensori: Nzita, Bocchetti, Jaroszynski, Bellanova, Balzano, Antei, Scognamiglio, Ventola

Centrocampisti: Ferandes, Maistro, Memushaj, Valdifiori, Crecco, Omeonga, Busellato

Attaccanti: Galano, Vokic, Capone, Riccardi, Bocic