Pescara, Oddo: "La Reggina correva di più, per noi brutta prestazione"

vedi letture

Il tecnico del Pescara, Massimo Oddo, in sala stampa, interviene dopo la sconfitta per 3-1 contro la Reggina. Ecco quanto evidenziato da TuttoReggina.com: "La Reggina correva di più, ha una condizione migliore, siamo stati nettamente inferiori, ma i gol ce li siamo fatti da soli. E' stata una brutta partita, non ci nascondiamo. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia, guardiamo avanti e lavoriamo".