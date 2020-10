Pescara, Oddo: "Maistro e Galano recuperati. Critiche giuste, le trasformeremo in applausi"

Il tecnico del Pescara Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone annunciando il recupero di due uomini importanti: “Per fortuna recuperiamo Galano e Maistro in vista di domani. Giocheremo contro una squadra dalle grandi qualità e allenata da un tecnico che conosco benissimo. Domani sarà più importante non subire che pensare alla fase offensiva. - continua Oddo parlando della difficile partenza - Fa piacere ricevere la stima del presidente nonostante questa situazione. È normale che arrivino le critiche, ed è giusto, perché questo inizio di campionato è completamente negativo, ma spero e credo che riusciremo a trasformare queste critiche in applausi. La responsabilità è tutta mia, ma guardo avanti affinché la negatività possa andare via”.

Questi i convocati del tecnico abruzzese:

Portieri: Fiorillo, Alastra, Radaelli

Difensori: Balzano, Drudi, Masciangelo, Scognamiglio, Jaroszynski, Ventola, Bocchetti, Guth

Centrocampisti: Omeonga, Fernandes, Busellato, Memushaj, Valdifiori, Diambo

Attaccanti: Belloni, Bocic, Maistro, Galano, Riccardi, Capone