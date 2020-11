Pescara, Oddo: "SPAL costruita per vincere, ma noi possiamo far punti a Ferrara"

In vista della sfida contro la SPAL Massimo Oddo, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione dopo la prima vittoria in campionato: “Ci attendiamo qualche passo avanti sotto tutti i punti di vista contro una squadra molto forte e fra le più attrezzata di Serie B, ma questo non deve spaventarci. La SPAL è una squadra costruita per vincere, non era partita benissimo, ma le vittorie di fila hanno aumentato l’entusiasmo, dobbiamo rispettarla senza avere paura e sono convinto che possiamo fare una buona gara e portar via punti da Ferrara. Modulo? Si può giocare con qualunque assetto, ma quello che conta è tenere la distanza fra i reparti e mettere i giocatori nelle migliori condizioni per esprimersi. Dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche e trovare quella compattezza che ci permetterà di soffrire meno. - continua Oddo come riporta Pescarasport24.it - Attacco? Asencio e Ceter sono giocatori completamente diversi, con caratteristiche opposte. Al primo non si possono chiedere le ripartenze di prepotenza che fa il primo, però ha maggiore presenza in area di rigore ed è più forte di testa. È un giocatore importante e lo sfrutteremo per quelle che sono le sue caratteristiche. Mercato? È ancora presto per parlarne e non ne neanche il momento perché siamo concentrati sul nostro percorso e sul fare punti perché sono convinto che questo gruppo al completo potrà dare grandi soddisfazioni”.