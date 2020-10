Pescara, Oddo: "Sul mercato priorità alla difesa. Reggina? Idee di gioco molto particolari"

Archiviato il pareggio a reti bianche della prima giornata contro il Chievo Verona, il Pescara di Massimo Oddo domani dovrà misurarsi con la Reggina al 'Granillo'. Queste le parole del tecnico degli abruzzesi in conferenza stampa (fonte PescaraSport24): "Le cose che dobbiamo fare sul mercato le sappiamo, la priorità è avere una alternativa ai difensori centrali di piede destro. Poi se può arrivare altro che può innalzare il livello della squadra tanto meglio. Sicuramente dovrà uscire qualcuno perché siamo troppi. Non è una questione di gestione ma solo di numeri, perché per alcuni lavorare correndo intorno al campo potrebbe essere un problema. Se parte Drudi, serviranno due difensori senza considerare Antei, che ha delle problematiche fisiche importanti. Ma se è al 100% è di un'altra categoria, in caso contrario potremmo andare in difficoltà. Non mi interessa chi venga, ma ci vuole un giocatore affidabile e che sia idoneo alle richieste di gioco. Sul Del Favero so che si dovrà operare e anche lì dovremmo intervenire. Sicuramente Bocchetti e Asencio non saranno in campo dal primo minuto, stesso discorso per Masciangelo ma tutti e tre saranno convocati. Sulla partita di Coppa Italia è meglio stendere un velo pietoso. è stata una partita dove a tratti mi sono vergognato perché non ho saputo trasmettere quello che avevo in mente. La colpa è mia. Una figuraccia, sono più arrabbiato con me stesso che con i ragazzi. Leandro Fernandes? Non l'ho messo nelle condizioni di potersi esprimere. al meglio. Aveva svolto un solo allenamento. Ho sbagliato io. Però la crescita di una squadra passa anche da queste esperienze Il messaggio che voglio far passare è che si vince di squadra e non di singoli Riccardi ha qualità ma è appena uscito dal settore giovanile e deve capire che questo tipo di calcio è completamente diverso da quello. Ci darà una grande mano. Maistro è una mezz'ala utilizzabile anche sulla trequarti e da esterno.La Reggina è una squadra molto organizzata, ha idee di gioco molto particolari e sono sempre pericolosi. Hanno calciatori in grado di risolvere le partite da soli. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi e fare la partita".