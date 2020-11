Pescara, Oddo sulla graticola. Il club pensa al ritorno di Pillon in panchina

La partenza a rilento del Pescara mette il tecnico Massimo Oddo sulla graticola con le prossime gare, a partite da quella contro il Cittadella, che sono già decisive per la sua permanenza alla guida del club abruzzese a cui la scorsa estate si è legato per due anni. Secondo Sky Sport in caso di esonero il Pescara avrebbe in mente di richiamare Bepi Pillon, attualmente svincolato, che nella piazza abruzzese ha allenato dall’aprile 2018 fino al termine della stagione 2018/19 conquistando una finale play off.