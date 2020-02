vedi letture

Pescara, ora tocca ai senatori: Galano e Memushaj per il rilancio

Spazio alla flessione del Pescara, due sconfitte nelle ultime tre gare, su Il Centro in edicola che chiama in causa i senatori Cristian Galano e Ledian Memushaj per provare a risalire la china e agganciare i play off in una classifica che si presenta cortissima. “Il bomber e l’albanese in flessione nelle ultime gare. Servono i loro gol e assist per tornare a correre verso la zona play off”.