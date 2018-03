Pescara, Palazzi vede la luce dopo oltre 100 giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo 111 giorni si stop per un infortunio al ginocchio, rottura del legamento crociato con interessamento del menisco esterno, il centrocampista del Pescara Andrea Palazzi inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Come riporta Pescarasport24.it il calciatore ha intensificato il lavoro di recupero e si prepara a tornare a disposizione per il finale di campionato e dare così una mano alla squadra invischiata nella lotta salvezza. Il giocatore inoltre negli ultimi giorni ha iniziato anche a lavorare con il pallone.