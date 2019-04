© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna novità nel Palermo con mister Stellone che schiera la formazione annunciata ieri in conferenza stampa con Pirrello al fianco si Szyminski al centro della difesa, Fiordilino con Jajalo e Haas in mezzo al campo e la coppia Puscas-Moreo in avanti. Pillon invece decide per la difesa a tre con Perrotta al fianco di Scognamiglio e Gravillon, con Balzano e Del Grosso sulle corsie laterali. Crecco potrebbe agire da battitore libero con licenza di piazzarsi sulla trequarti alle spalle della coppia Monachello-Mancuso. Queste le formazioni ufficiali:

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Perrotta, Gravillon, Scognamiglio; Balzano, Memushaj, Brugman, Crecco Del Grosso; Monachello, Mancuso. All.: Pillon.

Palermo (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Pirrello, Szyminski, Mazzotta; Fiordilino, Jajalo, Haas; Trajkovski; Puscas, Moreo. All.: Stellone.