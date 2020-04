Pescara, Palmiero: "Giusto finire la stagione. Ma solo con le rassicurazioni dei medici"

Luca Palmiero, centrocampista di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Delfino commentando i temi attuali del pallone, in primis quello legato alla ripresa: “Credo che il campionato debba essere portato a termine, ma non saprei dire come, quando e in che tempi si potrebbe fare. Ho sentito che si prospetta la ripresa intorno al 20 maggio, ma mi chiedo in che modo si possano distribuire le dieci partite rimanenti nel giro di un mese. C'è anche il rischio che la stagione termini così, senza verdetti. Sarebbe ingiusto. Il Benevento, che ha venti punti di vantaggio sulla seconda in classifica, subirebbe una scorrettezza. Quando si potrà rigiocare, sarà perché i medici ci avranno assicurato che i rischi sono scomparsi o quasi. Il calcio mi manca, come manca a tutti i protagonisti. Nessuno si rifiuterebbe di tornare in campo”.