© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo sul Pisa, il centrocampista del Pescara Stefano Palmucci ha parlato in zona mista: "E' un'emozione che non dimenticherò, è un momento importante per la mia carriera e la mia vita. Sono nato qui, ho iniziato ad andare in curva poi ho fatto il raccattapalle, è un'emozione importantissima. E' una vittoria già fatta. Non me l'aspettavo, è stata una cosa improvvisa, non ho pensato a nulla. Cerco di prendere da tutti quanti i centrocampisti che vedo giocare, il mio idolo ai tempi era Pirlo poi cerco di rubare dai giocatori che sono qui come Palmiero, Busellato e Memushaj".