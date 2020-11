Pescara, Pavanati spinge per il closing. Al lavoro con le banche per la fideiussione

Secondo quanto riferito dall’edizione dell’Abruzzo del TG3 l’imprenditore Leonardo Pavanati sarebbe al lavoro con le banche per garantirsi la fideiussione da otto milioni di euro necessaria per concludere l’acquisto del Pescara in tempi brevi (Pavanati spera di chiudere prima della sfida contro la SPAL) da Daniele Sebastiani. L’uomo d’affari avrebbe trovato in Banca Progetto l’istituto di credito che farà da capofila di un mini pool di banche che lo affiancheranno in questa avventura.