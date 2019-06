© foto di Federico Gaetano

Non c’è solo il Pescara sulle tracce dell’esterno offensivo Cristian Galano, di rientro al Parma dopo l’esperienza al Foggia. Secondo quanto raccolto da Parmalive.com per il talentuoso classe ‘91 si sarebbero mosse anche Cremonese e Perugia. Nelle prossime settimane è previsto un incontro fra l’entourage del calciatore e il Parma per fare il punto della situazione e stabilire il destino dell’esterno.