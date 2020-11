Pescara, per l'attacco si segue Lorenzo Colombo del Milan. Può arrivare in prestito

Dopo aver esordito con la maglia del Milan in Serie A e in Europa League (segnando anche una rete nei preliminari) per Lorenzo Colombo a gennaio potrebbe prospettarsi un prestito in Serie B dove crescere e giocare con maggiore continuità. Secondo quanto riferito da Tuttob.com sulle tracce dell’attaccante classe 2002 ci sarebbe il Pescara.