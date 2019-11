© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che il Pescara stia cercando un attaccante di livello è ormai cosa nota. Sono già tanti i nomi emersi, a partire da quello di Federico Melchiorri del Perugia fino a quello di Andrea La Mantia, uno dei protagonisti della cavalcata del Lecce verso la Serie A, passando poi per gli spallini Alberto Paloschi e Gabriele Moncini. Nomi non facilmente raggiungibili, ma nel mirino ora finisce anche Mattia Sprocati del Parma.

Per alzare l'asticella.

Lo riferisce Il Messaggero.