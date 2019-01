© foto di Federico Gaetano

Con Marco Tumminello verso Lecce e Marcello Trotta del Sassuolo destinato a restare un sogno, in casa Pescara si lavora per regalare a Pillon una punta. L’obiettivo numero uno è sempre Riccardo Scamacca, che pace anche all’Ascoli, reduce da sei mesi in prestito al Pec Zwolle in Olanda. Non è però l’unico nome sul taccuino della dirigenza che starebbe pensando al ritorno di Cristian Pasquato, ora in Polonia dove veste la maglia del Legia Varsavia, calciatore che può essere utilizzato in tutti i ruoli dell’attacco e anche da trequartista in caso di cambio modulo. Per Pasquato, come sottolinea Pescarasport24.it, si tratterebbe della terza avventura in biancoazzurro dopo la stagioni 2014-15 (33 presenze e sei gol) e sei mesi nel 2016 (12 presenze senza reti).