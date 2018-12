© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pescara che punta in alto nella seconda parte di stagione. Per riuscirci l'idea della dirigenza abruzzese è quella di implementare la rosa di Giuseppe Pillon con elementi di qualità. Uno di questi, secondo quanto riportato da PescaraSport24, potrebbe arrivare dalla Serie A ed in particolare da Parma. Si tratta di Amato Ciciretti, esterno offensivo di proprietà del Napoli attualmente in prestito in Emilia. Come detto dal presidente Daniele Sebastiani, però, per l'arrivo di un nuovo elemento offensivo servirà una partenza, in particolare quella di Andrea Cocco oramai separato in casa col Delfino.