Pescara, per la difesa spunta il centrale Del Fabro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fra Pescara e Juventus le discussioni in questi giorni sono molto frequenti con tanti calciatori – da Del Sole a Kanoute passando per Cocco – sul tavolo delle trattative. L’ultimo nome, secondo quanto rivelato da Pescarasport24.it, è quello di Dario Del Fabro, classe ‘95, attualmente in forza alla Cremonese. Il calciatore dovrebbe lasciare la Lombardia in questa finestra di mercato con il club abruzzese che sarebbe pronto ad accoglierlo per rinforzare la linea arretrata.