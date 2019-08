© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara continua a cercare un rinforzo in difesa e avrebbe messo nel mirino un giocatore d’esperienza come Mirko Drudi, classe ‘87, del Cittadella. Si tratta di un affare low cost, come riporta Pescarasport24.it, più facilmente concretizzabile di Dermaku del Parma o Gabbia del Milan che arriverebbe in Abruzzo per fare da alternativa ai centrali titolari senza pretese di giocare da titolare. Il giocatore sarebbe già stato bloccato dal club di Sebastiani che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni.