Pescara, per Selasi si fanno avanti due club di Serie C

© foto di Federico Gaetano

Il futuro del centrocampista Ransford Selasi, classe ‘96, potrebbe essere ancora in Serie C dopo la stagione passata al Fano (32 presenze totali). Secondo quanto riporta Pescarasport24.it due club avrebbero infatti bussato alle porte del Pescara per il centrocampista ghanese: Alessandria e Pro Vercelli.