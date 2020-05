Pescara, per Zappa s'inserisce anche il Parma. Sfida con Juventus e Inter

Non ci sono solo Juventus e Inter sulle tracce di Gabriele Zappa, difensore classe 1999 del Pescara. “Il terzino goleador”, così ribattezzato in Abruzzo per i tre gol in 13 presenze con la maglia del Delfino, stando a quanto riportato da Il Messaggero sarebbe finito nel mirino del Parma che nelle prossime settimane cercherà di portarsi avanti rispetto alla concorrenza.