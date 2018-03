Pescara, Perrotta: "Dobbiamo pensare a salvarci"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta interna contro il Carpi il difensore del Pescara Marco Perrotta parla chiaro ai microfoni dei giornalisti analizzando la situazione: “Abbiamo buttato via dei punti, poteva essere la gara giusta per ritrovare serenità e invece abbiamo perso. A questo punto se prima si pensava ai play off ora è meglio concentrarci sulla salvezza e mi spiace molto dire queste cose. Dobbiamo farci un esame di coscienza e rialzarci subito perché siamo noi a scrivere il nostro futuro. - conclude Perrotta come riporta Pescarasport24.com - Dobbiamo dimostrare di essere una squadra solida e lottare con ancora più cattiveria”.