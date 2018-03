Pescara, Perrotta: "Rigore? Presa sì di mano, ma ce l'avevo sul petto"

Marco Perrotta, difensore del Pescara, ha parlato della partita pareggiata dai suoi 2-2 contro la sua ex squadra Avellino, ai microfoni di OttoChannel: "Per quello che ho sentito in campo, sul tiro di Rizzato l'ho presa sì con la mano ma ce l'avevo sul petto. L'arbitro ci ha pensato un attimo, non era sicuro. Sempre un piacere però tornare ad Avellino: ricordo quel gol pesante contro il Carpi. Purtroppo sul 2-1 ci siamo abbassati troppo per difendere il risultato ed è stato un errore perchè l'Avellino ha cominciato ad attaccare. Il finale di campionato sarà duro, si arriverà alle ultime giornate che possono essere fatali, auguro ad Avellino e Pescara di non arrivare alla fine con l'acqua alla gola. Oggi tutte e due ci hanno messo la grinta nonostante il calo, una bella risposta sul campo di entrambe le formazioni".