Pescara-Perugia, le formazioni ufficiali: Capone e Pucciarelli partono dall'inizio

Per la gara d'andata dei play out di Serie B il tecnico del Pescara Sottil si affida a Maniero come unica punta supportato da Galano e Pucciarelli. A centrocampo Kastanos ha la meglio su Busellato, mentre in difesa Scognamiglio affianca Campagnaro con Zappa e Masciangelo esterni. Il Perugia di Oddo risponde con la solita difesa a tre, Kouan e Falzerano affiancano Carraro a centrocampo, mentre in avanti Capone farà coppia con Falcinelli. Queste le formazioni ufficiali:

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Kastanos, Palmiero, Memushaj; Galano, Pucciarelli; Maniero. Allenatore: Sottil

Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Sgarbi, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Kouan, Falasco; Capone, Falcinelli. Allenatore: Oddo