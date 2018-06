Pescara, Pettinari fra cessione e rinnovo

© foto di Federico Gaetano

Il futuro dell'attaccante Stefano Pettinari, autore di 13 gol nell'ultima stagione, è ancora in forte dubbio. Il Pescara proprietario del cartellino avrebbe in mente di cedere il calciatore per mettere a bilancio una plusvalenza, ma al momento le varie piste sono piuttosto fredde. Cagliari e ChievoVerona avevano sondato il giocatore, ma non sono andate oltre, il Crotone non affonda il colpo e il Lecce guarda altrove. Per questo, come riferisce Pescarasport24.it, alla fine il club abruzzese potrebbe decidere di prolungare il rapporto col centravanti, in scadenza nel 2019.