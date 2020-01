© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara ha messo in cima alla lista degli acquisto per l’attacco Stefano Pettinari che potrebbe così fare ritorno in biancoazzurro – vi giocò ai tempi di Zeman in panchina – lasciando il Trapani. Il giocatore tornerebbe volentieri in Abruzzo, ma c’è da convincere il club siciliano che non ha intenzione di cedere il suo miglior attaccante. Per questo il Pescara starebbe pensando di mettere sul piatto Matteo Brunori che potrebbe trovare così quella continuità in Serie B che finora gli è mancata. Il Lecce, proprietario del cartellino di Pettinari, non metterà bocca sull’affare anche se preferirebbe un ritorno del centravanti a Pescara come riporta Il Messaggero.