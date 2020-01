© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Il Centro il Pescara starebbe nuovamente pensando a Raul Asencio, in uscita dal Pisa dove non ha trovato spazio in questi mesi, per rinforzare l’attacco. Un profilo già valutato in passato e che potrebbe tornare d’attualità in questa finestra invernale. Sullo spagnolo, di proprietà del Genoa, c’è però anche il Cosenza che deve sostituire Litteri appena passato al Padova.