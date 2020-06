Pescara, piace Corrado dell'Inter. Potrebbe essere il primo colpo del mercato

Sembra in via di definizione il primo arrivo per il Pescara in vista della prossima stagione. Si tratta, secondo PescaraSport24 di Niccolò Corrado, terzino di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito in Serie C ad Arezzo. Il laterale mancino classe 2000 è molto vicino al club abruzzese anche se rimane da definire la formula ufficiale dell’operazione: prestito biennale con valorizzazione a favore del Delfino oppure titolo definitivo con diritto di riacquisto per i nerazzurri.