Pescara, piace il giovane Ferrarini della Fiorentina: si è messo in luce con la Pistoiese

Per Gabriele Ferrarini la stagione alla Pistoiese è stata un vero e proprio trampolino di lancio, nonostante al momento sia congelata. Per il classe 2000 è molto probabile che si spalancheranno le porte delle categorie superiori. Il difensore, di proprietà della Fiorentina, come raccolto da TuttoC.com, è infatti finito nel mirino del Pescara. Dopo l'ottimo campionato in C, il club viola potrebbe concedere al ragazzo una sfida di livello superiore per capire se in un prossimo futuro sarà arruolabile per la massima serie.