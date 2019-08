Pescara, piccolo infortunio per Palmiero: sovraccarico alla caviglia

© foto di Giuseppe Scialla

E' ripresa la preparazione del Pescara in vista della gara di Coppa Italia contro l'Empoli, ma l'infermeria non sorride a mister Zauri. Nella giornata odierna, ha svolto lavoro differenziato Luca Crecco a seguito di una lesione al quadricipite), mentre Ledian Memushaj (sovraccarico all'adduttore), Cristiano Del Grosso (lombalgia) e Simone Farelli (edema agli adduttori) hanno svolto terapie. La novità negativa è rappresentata dal piccolo acciacco occorso a Luca Palmiero, un sovraccarico alla caviglia che non gli ha permesso di concludere la seduta, ma la situazione non è preoccupante.