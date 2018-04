Pescara, Pillon: "A Bari vedremo se abbiamo veramente le palle"

Fonte: pescarasport24.it

Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bari. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Pescarasport24.it.

"A Palermo la prestazione è stata buona, dobbiamo confermarla domani. È una verifica importante, serve dare continuità e magari migliorare negli ultimi 20 metri, il passaggio e i tiri in porta. Affrontiamo una squadra organizzata e che gioca bene, sarà una gara difficile come tutte quelle in B. Voglio una squadra coraggiosa, che giochi la partita e cechi di fare gol, con aggressione. Dobbiamo dare continuamente pressione, bisogna avere convinzione e forza sul portatore di palla. A Cittadella ho visto il Bari, mi ha dato l'impressione di essere una squadra propositiva, ho avuto una bellissima impressione di Grosso. A Bari sono stato bene, esordii proprio contro il Pescara con un 2-2. Se il mio ingresso è stato positivo o meno lo vedremo solo quando avrò portato il Pescara alla salvezza, fino a quando non centrerò l'obiettivo starò a testa bassa a lavorare. Ho cercato di inserire dei concetti su pressione, aggressione e su come accorciare sul portatore di palla. Più di qualche giocatore mi ha messo in difficoltà positiva in questa settimana, qualche dubbio ce l'ho perché sono attento al lavoro settimanale. Ho due o tre dubbi, su quali ruoli non lo dico. Sono combattuto tra il dare continuità a quella squadra di sabato o meno, ma non sul modulo. Campagnaro? Sta bene, però devo valutare bene perché abbiamo 3 partite in una settimana. Domani vedremo veramente se abbiamo le palle (dice proprio così, ndr). Cocco? Lo vedo migliorare in maniera incredibile di settimana in settimana, ho iniziato ad intravedere il Cocco che conosco. È uno dei dubbi. Brugman in settimana non si è allenato molto, col gruppo ha lavorato ieri e oggi. Ci devo parlare, spero di recuperarlo perché si fa fatica a rinunciare a un giocatore come lui. Il mio futuro? Penso solo a domani, conosco questo mondo. Facciamo queste 8 partite, salviamoci e poi si vedrà. Devo salvare solo il Pescara e basta. E' essenziale per noi avere l'appoggio del pubblico, per salvarci bisogna salvarsi tutti insieme. Le contestazioni servono a poco e non fanno bene a nessuno. Abbiamo bisogno di una mano da parte di tutti".