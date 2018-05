Pescara, Pillon: "A Novara per vincere. Futuro? Conta solo la salvezza"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Novara, scontro diretto per la salvezza, mettendo l'accento sul carattere che la sua squadra dovrà mettere in campo e allontanando le voci sul futuro: “Dovremo essere aggressivi fin da subito per cercare di ottenere il massimo, senza fare calcoli. Al Piola ci attende una prova importane in cui non ci accontenteremo di un pari. Voglio una squadra che punti alla vittoria, che in campo cerchi di ottenere il massimo con aggressività. Il Novara è una squadra tosta, con giocatori di valore e che era partito, come noi, per fare un campionato diverso e ora si trova in una situazione complicata. In più giocheremo su un campo insidioso. - continua Pillon come riporta Pescarasport24.it - Futuro? Mi sto impegnando per la conferma, ma la prima cosa che conta è la salvezza. Qui sto bene, c'è un ambiente eccezionale, ma sono un uomo navigato e non mi aspetto mai nulla”.