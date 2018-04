Pescara, Pillon: "A Terni per giocarcela, serve aggressività"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza in vista della gara contro la Ternana. "Le assenze? Chi andrà in campo farà bene. A Terni, da quando è arrivato De Canio le cose sono cambiate. Quella rossoverde è una squadra più propositiva e in salute. Andiamo lì per giocarcela, vogliamo fare la nostra partita come abbiamo fatto a Palermo. Serve coraggio, senza stare lì ad aspettare e vedere cosa succede. La continuità dei risultati è quella che ti porta fuori da queste situazioni difficili, il risultato è importantissimo. Non dobbiamo commettere l’errore di Vercelli in cui siamo scesi in campo titubanti. Dobbiamo essere aggressivi da subito, più pressing e più gioco mettiamo in campo e più facilmente usciremo bene da questa partita”, ha detto.